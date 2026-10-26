Стоимость дизельного топлива в США за год выросла более чем на 73%

Американские водители продолжают платить за дизельное топливо почти в 1,7 раза больше, чем год назад. Несмотря на снижение стоимости после сентябрьского рекорда, средняя цена горючего в США к 26 октября составляет около 6,35 доллара за галлон. Об этом свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA).

Для сравнения, в октябре 2025 года дизель обходился автомобилистам примерно в 3,66 доллара. За год стоимость выросла на 2,69 доллара, или более чем на 73%. Это означает, что даже после недавнего удешевления топливо остаётся значительно дороже прошлогоднего уровня.

Исторический максимум был зафиксирован 22 сентября 2026 года. Тогда средняя цена достигла 6,53 доллара за галлон. С тех пор она опустилась примерно на 18 центов, что соответствует снижению на 2,7%.

Похожие изменения отражает статистика Управления энергетической информации (EIA) при Министерстве энергетики США. По его данным, с конца сентября до середины октября дизель подешевел с 6,38 до 6,18 доллара за галлон.

Однако устойчивым снижение пока назвать нельзя. Уже к 19 октября ведомство зафиксировало рост средней стоимости до 6,28 доллара. Таким образом, после первоначального отката цены вновь начали повышаться.

Подорожание дизельного топлива особенно важно для грузоперевозок, сельского хозяйства и других отраслей, где активно используется техника с дизельными двигателями. Высокая стоимость горючего увеличивает расходы предприятий, хотя её влияние на конечные цены товаров зависит и от других факторов.