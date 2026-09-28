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Опубликовано 28 сентября, 12:12

Стоимость дизеля в Британии побила исторический рекорд

RAC: Цена дизеля в Британии достигла рекордных £1,9918 за литр

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Deliris

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Deliris

Дизельное топливо в Великобритании подорожало до рекордных 1,9918 фунта за литр, превысив исторический максимум 2022 года. Такие данные 28 сентября приводит британская автомобильная организация RAC.

Предыдущий пик зафиксировали в июне 2022-го, когда литр стоил 1,9909 фунта. Теперь заправка стандартного 55-литрового бака обходится почти в 110 фунтов, примерно на 31 фунт дороже, чем в начале американо-иранского конфликта.

Глава отдела политики RAC Саймон Уильямс предупредил, что ситуация «обернется дополнительными расходами не только для автомобилистов на заправках». Рост затрат на перевозки, по его оценке, затронет товары и услуги, поскольку бизнес будет перекладывать дополнительные издержки на покупателей.

Бензин также продолжает дорожать. Средняя цена литра достигла 1,7413 фунта, а полный бак теперь стоит около 96 фунтов. С конца февраля расходы на такую заправку выросли примерно на 23 фунта.

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Ранее Life.ru рассказывал о резком скачке цен на автомобильное топливо в Германии на фоне конфликта США и Ирана. Тогда литр дизеля подорожал примерно до €2,3, а участники рынка связывали рост стоимости с дорогой нефтью и рисками для поставок через Персидский залив.

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Владимир Озеров
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