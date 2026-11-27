В Москве с 1 января 2027 года проиндексируют тарифы на эвакуацию автомобилей и их хранение на специализированных стоянках. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«С 1 января 2027 года будет скорректирована стоимость перемещения и хранения транспортных средств. Корректировка тарифов на перемещение и хранение транспортных средств на спецстоянках осуществляется в пределах экономически обоснованного уровня тарифа», — пояснили в ведомстве.

В Дептрансе уточнили, что при расчёте стоимости учитываются реальные расходы города, включая затраты на топливо, оплату труда сотрудников, ремонт и техническое обслуживание эвакуаторов. Конкретные размеры новых тарифов пока не приводятся. При этом первые сутки хранения эвакуированного автомобиля останутся бесплатными. Если владелец внесёт плату за перемещение и хранение машины до её получения на спецстоянке, ему предоставят скидку в размере 25%.

Ранее Life.ru сообщал о предложении предупреждать водителей об эвакуации через «Госуслуги». Инициатива предполагает направление уведомления за 15 минут до начала перемещения машины, чтобы автомобилист мог своевременно устранить нарушение.