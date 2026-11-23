Мировые нефтяные котировки резко снизились на старте новой торговой недели. В ночь на 23 ноября стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 3,14%, впервые за последнее время опустившись ниже отметки в 90 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 02:04 мск Brent торговалась по 89,59 доллара за баррель. При этом январские фьючерсы на американскую нефть WTI демонстрировали противоположную динамику: к 02:08 мск они прибавляли около 1%, достигнув 83,26 доллара.

Снижение котировок продолжило тенденцию предыдущих недель. Как сообщало агентство Reuters, к 20 ноября нефть дешевела третью неделю подряд на фоне опасений переизбытка предложения. Одним из ключевых факторов стало восстановление поставок из стран Ближнего Востока. Объёмы транспортировки сырья через Ормузский пролив приблизились к уровням, наблюдавшимся до начала военных действий в регионе.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывают опасения относительно перспектив мировой экономики и спроса на энергоносители. Инвесторы учитывают возможность дальнейшего накопления запасов нефти, несмотря на сохраняющиеся геополитические риски.

При этом нападения на танкеры в Ормузском проливе и угроза новых перебоев с поставками продолжают поддерживать неопределённость. Однако пока ожидания избытка нефти перевешивают опасения её дефицита.

Ранее Life.ru писал, что добыча нефти в США обновила исторический рекорд в середине ноября. По данным Управления энергетической информации США (EIA) на 13 ноября, она достигла 14,032 млн баррелей в сутки — на 19 тысяч больше, чем неделей ранее.