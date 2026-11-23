Демократы и власти Ирана пытались как можно дольше сохранять высокие цены на нефть, заявил президент США Дональд Трамп. В Truth Social он связал последующее падение котировок с завершением выборов.

«И демократы, и Иран изо всех сил старались как можно дольше удерживать цены на нефть на высоком уровне, а после выборов цены на нефть упали до рекордно низких отметок», — написал он.

Глава Белого дома посетовал, что избиратели не учли этого перед голосованием и поддержали Демократическую партию.

«Жаль, что избиратели не поняли этого, прежде чем сделать свой выбор, но в целом эти выборы были весьма «странными», — добавил Трамп.

По его словам, руководство Ирана считает демократов слабыми, неэффективными и разрушающими страну. Американский президент заверил, что «не позволит этому произойти».

Ранее Life.ru писал, что Трамп намерен заключить с Ираном долгосрочное соглашение, которое сохранит силу после смены президента США. По его оценке, Тегеран заинтересован в сделке, однако Вашингтону нужны договорённости на длительный срок. Глава Белого дома также заявил, что США «так или иначе» доведут дело до конца.