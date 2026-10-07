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Опубликовано 7 октября, 07:18

Стоимость приёма и доставки заявлений на госуслуги не превысит 5 тысяч рублей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Приём и доставка заявлений на получение госуслуг, а также доставка готовых документов через МФЦ и «Почту России» могут обойтись гражданам максимум в 5 тысяч рублей за услугу. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что плата будет взиматься за приём и доставку заявлений на получение государственных и муниципальных услуг, а также за доставку и вручение готовых документов заявителям.

Полученные средства планируется направлять на оплату труда сотрудников МФЦ и «Почты России», приобретение необходимых товаров и услуг и другие расходы, связанные с их деятельностью.

Согласно проекту, новая система оплаты начнёт действовать с 1 марта 2027 года.

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Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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