Стоимость приёма и доставки заявлений на госуслуги не превысит 5 тысяч рублей
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Приём и доставка заявлений на получение госуслуг, а также доставка готовых документов через МФЦ и «Почту России» могут обойтись гражданам максимум в 5 тысяч рублей за услугу. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов.
Предполагается, что плата будет взиматься за приём и доставку заявлений на получение государственных и муниципальных услуг, а также за доставку и вручение готовых документов заявителям.
Полученные средства планируется направлять на оплату труда сотрудников МФЦ и «Почты России», приобретение необходимых товаров и услуг и другие расходы, связанные с их деятельностью.
Согласно проекту, новая система оплаты начнёт действовать с 1 марта 2027 года.
Ранее Life.ru рассказывал, что федеральные льготники могут получать набор социальных услуг в натуральной форме либо заменить весь пакет или отдельные его части денежной компенсацией. В 2026 году стоимость полного НСУ составляет 1825,25 рубля в месяц.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.