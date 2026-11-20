Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2026 года на бирже Comex опустилась ниже $3 650 за тройскую унцию впервые с 8 сентября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 00:23 мск 20 ноября, контракт дешевел на 2,49% — до $3 648,8 за тройскую унцию. К 00:33 мск снижение ускорилось до 3%: цена опустилась до $3 629,8.

Экономисты дали анонс основных событий, которые повлияют на стоимость валют с 23 ноября. Почему ожидается укрепление рубля и каким станет курс доллара на следующей неделе — в материале Life.ru.