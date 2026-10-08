Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров назвал Великобританию одним из главных инициаторов недружественной политики в отношении Москвы. В качестве примера он привёл визит тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона в Киев в 2022 году, после которого, по его словам, украинская сторона отказалась от продолжения переговоров.

«В политическом плане, если и не в военном, я думаю, что Великобритания стоит первая во всех недружественных нам действиях», — заявил генерал армии в интервью журналу «Политика».

Евкуров отметил, что считает показательным эпизодом поездку Джонсона в Киев весной 2022 года. По его словам, к тому моменту руководство Украины уже согласилось на переговоры, однако британский премьер убедил Киев не идти по этому пути.

Напомним, после переговоров России и Украины в Стамбуле 29 марта 2022 года стороны продолжили обсуждать возможное соглашение, а Киев предлагал закрепить нейтральный статус в обмен на международные гарантии безопасности. 9 апреля в Киев приехал тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон: по данным «Украинской правды», он передал украинскому руководству позицию, что на Москву «следует оказывать давление», а не заключать договорённости. Позднее глава украинской делегации Давид Арахамия рассказывал, что Джонсон призывал «ничего не подписывать» и продолжать борьбу.