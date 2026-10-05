«Столица доблестных ВДВ»: Путин напомнил о военной и культурной славе Рязани

Президент РФ Владимир Путин назвал Рязань столицей российских Воздушно-десантных войск и отметил богатое историческое и культурное наследие региона. Об этом говорится в его поздравлении участникам открытия филиала Национального центра «Россия» в Рязанской области.

Президент подчеркнул, что Рязанщина известна уникальными памятниками архитектуры и искусства, а также традициями творческого и созидательного труда. По его словам, регион дал стране многих выдающихся учёных, военных, поэтов, музыкантов, государственных и общественных деятелей.

«И, конечно, Рязань по праву считается столицей наших доблестных Воздушно-десантных войск», — говорится в поздравлении главы государства.

Путин также обратил внимание на современные достижения региона. По его словам, в области реализуются проекты в промышленности и сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, культуре, экологии и туризме. Отдельное внимание, отметил президент, уделяется сохранению народных промыслов и фольклора, а также патриотическому воспитанию молодёжи.

Глава государства выразил уверенность, что новый филиал Национального центра «Россия» станет просветительской площадкой и местом притяжения для жителей и гостей региона, а также пространством для деловых и творческих встреч.

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