В ближайшие десятилетия жители Екатеринбурга могут столкнуться с необычным для Урала явлением — отсутствием снега на Новый год. Такой сценарий на фоне глобального потепления в беседе с ТАСС допустил метеоролог Алексей Пулин.

«В перспективе нескольких десятилетий отсутствие снежного покрова в Екатеринбурге на Новый год вполне возможно», — сказал синоптик.

По его словам, изменение климата сопровождается усилением температурных перепадов в зимние месяцы. Но нынешнее малоснежье ещё не свидетельствует о сокращении количества осадков в регионе.

В качестве примера Пулин привёл 2025 год, когда снег в Екатеринбурге выпал только в начале декабря. А впоследствии количество осадков превысило климатическую норму.

Ранее климатолог допустил аномально тёплую и практически бесснежную зиму в некоторых регионах России. По утверждению специалиста, даже обильные снегопады не гарантируют формирования устойчивого снежного покрова, ведь из-за частых оттепелей выпавший снег может быстро таять.