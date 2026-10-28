Столкновение скоростных поездов в Испании унесло жизни минимум 10 человек

Не менее 10 человек погибли при столкновении поездов в Испании. Авария произошла в провинции Толедо, расположенной в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча. Об этом сообщает газета El País.

Два пассажирских состава столкнулись около 09:00 по местному времени (11:00 мск). В результате два вагона одного из поездов сошли с рельсов. Точное число пострадавших пока неизвестно. Причины железнодорожной катастрофы устанавливаются, информация о её последствиях уточняется.

Ранее Life.ru сообщал о столкновении двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо. Авария произошла утром 28 октября в районе Урды на высокоскоростной линии Мадрид — Андалусия. Два вагона упали с насыпи. Движение поездов приостановили, а на место происшествия направили спасателей, медиков и три медицинских вертолёта.