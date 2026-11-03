Граждан России нет среди пострадавших при столкновении двух вертолётов в непальском Фериче. Об этом Life.ru сообщил генеральный директор туроператора «АРТ-ТУР», соруководитель комитета РСТ по выездному туризму Дмитрий Арутюнов, получивший уточнённые сведения из Непала.

По данным местной полиции, погиб 47-летний турист из индийского города Ченнаи. Пострадали гражданин Новой Зеландии и оба пилота.

«Сведений о том, были ли рядом с посадочной площадкой организованные туристы из России, у нас пока нет», — уточнил Арутюнов.

Согласно информации администрации международного аэропорта Трибхуван, вертолёт Air Dynasty следовал из Луклы, а Fishtail Air — из Горакшепа. Машины столкнулись 3 ноября в 8:11 по местному времени при заходе на посадку.

Новозеландского пассажира и одного из пилотов доставили в больницу в Лалитпуре. Второй пилот проходит лечение в Лукле. На данный момент сведений о пострадавших россиянах нет, подчеркнул собеседник Life.ru.