Столы ломились от еды, гуляли целыми деревнями: Почему на Руси обожали осенние свадьбы

На Руси свадебный сезон традиционно начинался в начале октября, когда крестьяне заканчивали полевые работы и могли позволить себе многодневные гулянья. Отправной точкой считался день памяти Иоанна Богослова, который отмечают 9 октября. О происхождении обычая 360.ru рассказал историк-религиовед Николай Сапелкин.

В народном календаре праздник получил название Шептун Покровный. Эта дата знаменовала переход от напряжённого сельскохозяйственного сезона к более спокойному периоду, когда у жителей деревень наконец появлялось время для личных и семейных дел.

«Начало октября — время, когда все основные сельскохозяйственные работы завершались, а погода ещё стояла хорошая», — отметил историк.

По словам специалиста, выбор осени для свадебных торжеств объяснялся прежде всего практическими соображениями. Крестьянам больше не требовалось трудиться от рассвета до заката, а до продолжительных дождей и холодов оставалось некоторое время. В ненастье организовать праздник было значительно сложнее, поскольку привычных сегодня средств защиты от непогоды у людей не имелось.

Ещё одним преимуществом становилось изобилие продуктов. После сбора урожая семьи располагали достаточными запасами, чтобы устроить щедрое застолье и пригласить множество гостей.

Празднования нередко выходили за пределы отдельных домов. Столы накрывали под открытым небом, а поздравить молодожёнов собирались целыми деревнями. Таким образом, свадьба превращалась в большое общественное событие, объединявшее соседей и родственников.

Ранее Life.ru рассказывал о свадебных поверьях, связанных с Фёклой Запрядальницей 7 октября. Согласно народным представлениям, заключённый в этот день союз должен был стать особенно прочным. Считалось, что всё связанное на Фёклу уже невозможно развязать, поэтому праздник ассоциировался с крепкими семейными узами.