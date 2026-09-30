Стоматолог в Москве заступился за продавщицу в магазине и получил нож в спину

33-летний стоматолог получил ножевое ранение, когда попытался защитить продавщицу от нетрезвого посетителя. Нападение произошло вечером 29 сентября в магазине возле станции метро в Москве.

Врач увидел, что незнакомец кричит на женщину, и сделал замечание. После этого мужчина переключился на него, достал нож и ударил в спину, сообщает сайт MK.ru.

Раненый с трудом добрался до клиники на Волоколамском шоссе, где работает, и вызвал медиков. Из-за глубокой раны ему рекомендовали госпитализацию, однако он отказался. Сейчас пострадавший лечится дома.

Ранее в Курске росгвардеец защитил продавщицу цветочного магазина от нападавшего. Мужчина схватил секатор, угрожал сотруднице, а затем преследовал её на улице. Проезжавший рядом боец остановил его и передал правоохранителям.