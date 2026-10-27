«Страха не чувствую»: Боец РФ без глаза и руки рассказал, как сбил 30 дронов протезом-крюком

Российский доброволец с позывным Корун, потерявший на фронте левую руку и переживший пять ранений, продолжает службу и участвует в защите сослуживцев от беспилотников. Историю 40-летнего бойца из Оренбургской области рассказывает Kp.ru.

До заключения контракта мужчина занимался монтажом трубопроводов. В армию он пытался попасть раньше, но военкоматы отказывали: с детства у него отсутствует один глаз. В 2023 году добровольца приняли в бригаду «Александр Невский».

Первое тяжёлое ранение «Корун» получил, когда служил в артиллерии. После атаки дрона он лишился руки, но вернулся с протезом. Из-за травмы работать наводчиком гаубицы уже не мог, поэтому стал корректировать огонь, проводя за монитором почти весь день.

Позже военнослужащий добился перевода в штурмовое подразделение. Для обращения с оружием он пробовал разные приспособления, но самым удобным оказался простой протез-крюк. По словам бойца, из карабина ему удалось сбить больше 30 FPV-дронов.

В апреле после взрыва беспилотника он получил особенно тяжёлые травмы: были повреждены лёгкое и шея, сломаны рёбра. Уже в мае мужчину выписали из госпиталя.

«Когда прилетает дрон, страха я не чувствую», — признался «Корун».

Сейчас он служит в мобильной огневой группе и сопровождает транспорт, используя спаренные пулемёты с приспособленным под него спусковым механизмом.