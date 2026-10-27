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Регион
Опубликовано 27 октября, 10:02

ВСУ могут разыграть слабость: Алаудинов предупредил об обманных манёврах

Алаудинов: ВСУ будут создавать видимость проблем, чтобы обмануть Россию

Обложка © Telegram / Родина. Братство. Герои

Обложка © Telegram / Родина. Братство. Герои

ВСУ могут попытаться создать у российской стороны впечатление, что их положение значительно ухудшилось. О возможных обманных манёврах украинских военных предупредил в интервью ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Противник будет прибегать к разным ухищрениям, обманным маневрам, для того, чтобы нас убедить, что у него что-то плохо», — сказал военачальник.

По мнению Алаудинова, подобные попытки могут продолжаться до завершения конфликта победой России. Он призвал не забывать, что боевые действия продолжаются и ситуация принципиально не изменилась.

Американский журналист Хелали прошёл подготовку и стал бойцом спецназа «Ахмат»
Американский журналист Хелали прошёл подготовку и стал бойцом спецназа «Ахмат»

Ранее Life.ru рассказывал, что помощник президента РФ Юрий Ушаков увидел движение к завершению украинского конфликта, хотя оценить сроки урегулирования затруднился. Его слова прозвучали после встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Переговоры продолжались более трёх часов, одной из главных тем стали возможные условия прекращения конфликта.

Позднее Ушаков назвал период после 4 ноября ориентиром для возобновления трёхсторонних переговоров России, США и Украины. В качестве площадки рассматривается Абу-Даби. При этом, по данным «Украинской правды», Киев и Вашингтон хотят провести встречу раньше. Украинская сторона объясняет спешку приближением зимы и опасениями из-за возможных проблем с энергоснабжением.

Больше новостей о событиях в зоне боевых действий и заявлениях военачальников — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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