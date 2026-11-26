Темпы роста страховых пенсий в России в 2027 году превысят показатели нынешнего года благодаря двойной индексации. Такой прогноз озвучил председатель Социального фонда России Сергей Чирков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Первое повышение запланировано на 1 февраля и составит 6,8%. Следующий перерасчёт проведут уже через два месяца — с 1 апреля пожилым гражданам прибавят ещё 3,3%.

Ранее Life.ru рассказывал, что часть пенсионеров начнёт получать повышенные выплаты уже с 1 января 2027 года. В первую очередь изменения коснутся неработающих граждан, доходы которых не достигают регионального прожиточного минимума. Например, в Подмосковье этот показатель составит 18 301 рубль. Кроме того, заработает беззаявительный механизм перерасчёта надбавки за сельский стаж. Увеличится материальное обеспечение и у тех, кто прекратит трудовую деятельность в декабре.