«Страна красоты»: Милош Бикович объяснил, почему чувствует себя своим в России

Популярный сербский и российский актёр театра и кино Милош Бикович благодарен России за то, что зрители, коллеги и общество приняли его как своего. Лучшим подтверждением такого отношения для него стали роли.

Собеседник Кино Mail подчеркнул, что в российском кино ему доверяют играть русских, в том числе исторических персонажей, и предлагают главные роли, а не ограничивают образами иностранцев. В этом артист видит открытость русского народа и готовность отвечать теплом на любовь и уважение.

«Россия для меня — это страна красоты», — признался Бикович.

Ранее Милош Бикович назвал режиссёров, с которыми хотел бы поработать. Среди зарубежных мастеров он выбрал Кристофера Нолана. Среди близких ему по творчеству режиссёров артист выделил Андрея Тарковского, Никиту Михалкова, Дэвида Финчера и Франсуа Трюффо.