«Поступил бы так же»: Милош Бикович рассказал, как российский паспорт изменил его карьеру

Популярный актёр, звезда франшизы «Холоп», которая вскоре получит продолжение, Милош Бикович заявил, что получение российского гражданства повлияло на его международную карьеру, но он не жалеет о своём решении.

Актёр признал, что российский паспорт действительно мог помешать ему в работе за рубежом. При этом, по его словам, если бы выбор пришлось сделать снова, он поступил бы так же.

«Я знаю, что это помешало, но даже если бы мне пришлось делать этот выбор заново, я поступил бы так же. Потому что меня к России привязывает не карьера, а духовная связь», — сказал Бикович нашим коллегам из ТАСС.

Он подчеркнул, что его отношения с Россией давно вышли за рамки профессии. Актёр отметил, что получил здесь любовь, признание коллег, зрителей и народа.

«Моя связь с Россией другого качества. Она духовная. То, что я получил такую любовь, признание и коллег, и публики, и народа, для меня благословение», — добавил он.

Бикович также заявил, что принципы имеют значение только тогда, когда человек готов нести за них ответственность. По его словам, любовь к России была бы неполной, если бы он не был готов «чуть-чуть пострадать» за свой выбор.

Российское гражданство сербский актёр получил в феврале 2021 года. Ранее Милош Бикович рассказал о различиях между русским и сербским языками. По мнению артиста, в русском гораздо больше слов, чтобы объяснить одну и ту же вещь, тогда как его родной отличается более прямыми и короткими выражениями.