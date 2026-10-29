«Страна самоубийц» в Европе: Немцы установили тревожный рекорд за 25 лет

В Германии число самоубийств достигло максимального уровня за последние 25 лет. В 2025 году в стране зарегистрировали 11 334 таких случая, что на 9,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Die Zeit со ссылкой на исследование.

Рост показателя наблюдается с 2020 года. За пять лет количество самоубийств в стране увеличилось на 23%. Большинство погибших составили мужчины. На их долю пришлось 69,2% всех зарегистрированных случаев, то есть более двух третей.

Особое внимание исследователи обратили на возрастную структуру статистики. Почти половина самоубийств в 2025 году пришлась на людей в возрасте 65 лет и старше. Таким образом, наиболее заметные особенности приведённых данных — длительный рост числа случаев, высокая доля мужчин и значительная представленность пожилых людей.

Специалисты Национальной программы предотвращения самоубийств Германии и Немецкой академии предотвращения самоубийств назвали эту тенденцию тревожным сигналом. Они призвали власти «‎страны самубийц» увеличить финансирование психологической помощи и обеспечить людям в кризисных ситуациях быстрый доступ к поддержке.