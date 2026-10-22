В Германии создатель игры Stick Run Мануэль Отто свёл счёты с жизнью на стриме

В Германии погиб 30-летний разработчик компьютерных игр Мануэль Отто, известный как создатель популярной онлайн-игры Stick Run. Трагедия произошла 20 октября во время прямой трансляции на платформе Twitch, о случившемся сообщили представители Stick Run.

Они заявили, что во время эфира разработчик, предположительно, совершил самоубийство. Впоследствии трансляция и её запись были удалены с платформы.

«Мы глубоко обеспокоены произошедшим и просим всех уважать частную жизнь людей, которых затронула эта трагедия», — говорится в заявлении команды игры.

По информации немецкого издания Rosenheim24, вечером 20 октября в населённом пункте Брайтбрунн-ам-Кимзе в Баварии произошёл пожар, в результате которого погиб 30-летний мужчина. Местные СМИ связывают происшествие с гибелью Отто, однако полиция пока не раскрыла официально все обстоятельства случившегося.

Известно также, что разработчик боролся с тяжёлым заболеванием. В марте 2026 года он сообщил в интернете об онкологическом диагнозе и распространении болезни. Из-за проблем со здоровьем Отто пришлось приостановить работу над одним из игровых проектов.

Мануэль Отто прославился благодаря игре Stick Run, которую начал разрабатывать ещё подростком. Проект вышел в 2010 году и завоевал популярность среди пользователей западных соцсетей. Со временем аудитория игры, по сообщениям профильных изданий, достигла десятков миллионов человек.