В Германии создатель игры Stick Run Мануэль Отто свёл счёты с жизнью на стриме
Мануэль Отто. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Manuel Otto
В Германии погиб 30-летний разработчик компьютерных игр Мануэль Отто, известный как создатель популярной онлайн-игры Stick Run. Трагедия произошла 20 октября во время прямой трансляции на платформе Twitch, о случившемся сообщили представители Stick Run.
Они заявили, что во время эфира разработчик, предположительно, совершил самоубийство. Впоследствии трансляция и её запись были удалены с платформы.
«Мы глубоко обеспокоены произошедшим и просим всех уважать частную жизнь людей, которых затронула эта трагедия», — говорится в заявлении команды игры.
По информации немецкого издания Rosenheim24, вечером 20 октября в населённом пункте Брайтбрунн-ам-Кимзе в Баварии произошёл пожар, в результате которого погиб 30-летний мужчина. Местные СМИ связывают происшествие с гибелью Отто, однако полиция пока не раскрыла официально все обстоятельства случившегося.
Известно также, что разработчик боролся с тяжёлым заболеванием. В марте 2026 года он сообщил в интернете об онкологическом диагнозе и распространении болезни. Из-за проблем со здоровьем Отто пришлось приостановить работу над одним из игровых проектов.
Мануэль Отто прославился благодаря игре Stick Run, которую начал разрабатывать ещё подростком. Проект вышел в 2010 году и завоевал популярность среди пользователей западных соцсетей. Со временем аудитория игры, по сообщениям профильных изданий, достигла десятков миллионов человек.
Ранее треш-стримеры, которых обвинили в убийстве кролика ради донатов, устроили поножовщину во время очередного прямого эфира. После скандала с жестоким обращением с животным участники трансляции начали выяснять отношения. Один из мужчин принялся избивать другого ногами, после чего женщина схватила нож и ранила пострадавшего. Мужчину госпитализировали, однако медикам стримеры сообщили, будто он упал с лестницы.