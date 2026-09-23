Украина превратилась в «международного иждивенца», содержание которого взял на себя Запад, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала декларацию Киева и Оттавы о столетнем партнёрстве.

Захарова обратила внимание на обсуждение документа в соцсетях. Пользователи задаются вопросом, придётся ли канадским налогоплательщикам содержать Украину следующие сто лет и смогут ли они получить вычеты за Владимира Зеленского и его окружение.

«Трудно не согласиться с такой постановкой вопроса: киевская хунта действительно превратилась в международного иждивенца, которого Запад тащит на своём горбу», — говорится в комментарии представителя МИД РФ.

Напомним, Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни подписали в Калгари Декларацию о столетнем партнёрстве. Документ предусматривает намерение вывести отношения двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства и расширить сотрудничество в обороне, экономике, восстановлении, энергетике и технологиях.