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Регион
Опубликовано 23 сентября, 13:16

Страна-содержанка: Захарова оценила договор о партнёрстве Канады и Украины

Захарова назвала Киев иждивенцем, которого Запад тащит на своём горбу

Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни. Обложка © ТАСС / АР

Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни. Обложка © ТАСС / АР

Украина превратилась в «международного иждивенца», содержание которого взял на себя Запад, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала декларацию Киева и Оттавы о столетнем партнёрстве.

Захарова обратила внимание на обсуждение документа в соцсетях. Пользователи задаются вопросом, придётся ли канадским налогоплательщикам содержать Украину следующие сто лет и смогут ли они получить вычеты за Владимира Зеленского и его окружение.

«Трудно не согласиться с такой постановкой вопроса: киевская хунта действительно превратилась в международного иждивенца, которого Запад тащит на своём горбу», — говорится в комментарии представителя МИД РФ.

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Напомним, Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни подписали в Калгари Декларацию о столетнем партнёрстве. Документ предусматривает намерение вывести отношения двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства и расширить сотрудничество в обороне, экономике, восстановлении, энергетике и технологиях.

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Татьяна Миссуми
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