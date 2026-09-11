Недолго осталось: «Столетнему партнёрству» Киева и Оттавы предрекли крах уже на старте
Чепа: Партнёрство Украины и Канады продержится недолго
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Декларация о столетнем партнёрстве Украины и Канады может просуществовать недолго, поскольку Владимир Зеленский, по мнению зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, в скором времени перестанет возглавлять страну. Об этом депутат заявил в беседе с изданием «Абзац».
«Я думаю, это соглашение продержится недолго, так как подписывал его Зеленский, который во главе киевского режима, но недолго ему осталось», — заявил Чепа.
Парламентарий также назвал подписание документа антироссийским шагом со стороны Канады.
Накануне Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни подписали в Калгари Декларацию о столетнем партнёрстве. Документ предусматривает намерение вывести отношения двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства и расширить сотрудничество в обороне, экономике, восстановлении, энергетике и технологиях.
При этом речь пока идёт именно о декларации. Согласно официальному заявлению канадского правительства, в дальнейшем стороны намерены заключить отдельное всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнёрстве.
Ранее Life.ru рассказывал о церемонии подписания декларации, во время которой премьер Канады Марк Карни едва не забыл поставить подпись под документом о поставках ПВО Украине.
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