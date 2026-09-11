Декларация о столетнем партнёрстве Украины и Канады может просуществовать недолго, поскольку Владимир Зеленский, по мнению зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, в скором времени перестанет возглавлять страну. Об этом депутат заявил в беседе с изданием «Абзац».

«Я думаю, это соглашение продержится недолго, так как подписывал его Зеленский, который во главе киевского режима, но недолго ему осталось», — заявил Чепа.

Парламентарий также назвал подписание документа антироссийским шагом со стороны Канады.

Накануне Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни подписали в Калгари Декларацию о столетнем партнёрстве. Документ предусматривает намерение вывести отношения двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства и расширить сотрудничество в обороне, экономике, восстановлении, энергетике и технологиях.