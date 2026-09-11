«Запишите Зеленского в иждивенцы»: Историки высмеяли союз Киева и Оттавы на 100 лет

Украинский историк Марта Гавришко иронично отреагировала на подписание Киевом и Оттавой Декларации о 100-летнем партнёрстве. В соцсети X она задалась вопросом, означает ли документ, что канадским налогоплательщикам теперь предстоит поддерживать Украину в течение следующего столетия.

«Итак, неужели канадские налогоплательщики должны будут продолжать поддерживать Украину в течение следующих 100 лет?» — написала Гавришко.

Она также предложила Канадскому налоговому управлению добавить в раздел «Иждивенцы» налоговой декларации граждан отдельный пункт для Владимира Зеленского и его окружения. По её словам, тогда канадцы, возможно, смогли бы рассчитывать хотя бы на налоговый возврат за содержание «такой большой и, судя по всему, постоянной семьи».

Поводом для сарказма стала встреча Зеленского с премьер-министром Канады Марком Карни в Калгари 10 сентября. По её итогам лидеры подписали Декларацию о 100-летнем партнёрстве, которая предусматривает долгосрочное сотрудничество в сфере обороны, экономики, восстановления Украины, миграции, образования и гуманитарных контактов.

Одновременно Канада объявила о новом пакете поддержки Киева. Оттава выделит 350 млн канадских долларов на закупку средств ПВО, включая перехватчики, а также около 435 млн канадских долларов в виде кредитных гарантий для поддержки украинской энергетики.

Карни также заявил о намерении резко увеличить производство беспилотников в Канаде. По его словам, страна рассчитывает выпускать миллионы дронов в течение ближайших двух лет, причём примерно треть из них может предназначаться Украине.