«Страна.ua»: Зеленский может стоять за атакой на руководство НАБУ

Издание «Страна.ua» предположило, что за обвинениями в адрес директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семёна Кривоноса может стоять Владимир Зеленский. При этом речь идёт о версии авторов аналитического материала, официальных подтверждений этим утверждениям нет.

По данным издания, конфликт вокруг Генпрокуратуры Украины и НАБУ стал для украинского руководства серьёзным политическим вызовом. Авторы публикации считают, что ситуация связана с борьбой за контроль над силовыми структурами страны.

«Страна» пишет, что бывший генпрокурор Руслан Кравченко был близок к президентской команде и мог обладать информацией о работе украинских чиновников. При этом в публикации утверждается, что предъявление обвинений руководству НАБУ могло быть частью более широкой борьбы между различными группами влияния.

Ранее Кравченко заявил о подготовке обвинений в отношении главы НАБУ Семёна Кривоноса и представителей антикоррупционной системы. Сам Кривонос назвал ситуацию «Telegram-подозрением», заявив, что официального уведомления о подозрении ему не вручали.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко также сообщил, что ему и членам его семьи подозрения официально не предъявлялись. По его мнению, происходящее может быть связано с расследованием НАБУ и САП под названием «Карфаген».

14 сентября Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора. Сам Кравченко ранее объяснял свой выезд за границу служебной командировкой. Дальнейшее развитие конфликта вокруг украинских антикоррупционных органов пока остаётся неизвестным.