«Страннее с возрастом?» 69-летняя жена Тома Хэнкса шокировала фанатов тату на всю спину

69-летняя актриса и певица Рита Уилсон показала крупный рисунок в виде орнаментального креста, занимающий почти всю её спину. Снимок жена Тома Хэнкса опубликовала в соцсети, продвигая песню Stranger With Age.

Рита Уилсон с тату. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ritawilson

На фотографии Уилсон стоит спиной к камере с собранными волосами. Геометрический крест тянется от основания шеи до поясницы, а на плече артистки виден ещё один рисунок с солнцем и символом бесконечности. В подписи актриса обыграла название нового трека и призналась, что ей нравится становиться «страннее с возрастом».

«Страннее с возрастом»? Кто? Я? Да, мне это нравится! Кто ещё становится «страннее с возрастом»? Песня Stranger With Age уже доступна на всех площадках», — говорится под снимком.

Уилсон не объяснила смысл креста и не сообщила, настоящий ли это рисунок или временный грим. В Сети символ связали с греко-болгарскими корнями артистки и православием.

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