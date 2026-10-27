Страну разделят на новые аймаки: Киргизия готовится отказаться от областей и районов

Киргизия намерена полностью пересмотреть административное деление страны. Вместо существующих областей и районов власти планируют создать более 20 укрупнённых аймаков. О предстоящих изменениях рассказал глава Госагентства по делам государственной службы и местному самоуправлению Эльчибек Жантаев, передаёт Sputnik Кыргызстан.

Новые административные единицы займут промежуточное положение между нынешними районами и областями. По площади они будут превосходить первые, но уступать вторым.

В качестве примера Жантаев привёл Иссык-Кульскую область. Согласно предложенной схеме, её территорию предполагается разделить на две части — северную и южную.

Изменения также затронут Джалал-Абадскую и Ошскую области. При формировании аймаков небольшие районы планируется объединять с соседними более крупными территориями, учитывая их потенциал.

«На основе этих принципов районы укрупняются и создаются аймаки», — пояснил глава ведомства.

Конкретные сроки завершения реформы Жантаев в приведённом сообщении не назвал.

Ранее Life.ru сообщал, что президент Киргизии Садыр Жапаров опроверг сообщения о планах массово переименовывать населённые пункты с русскоязычными названиями. По словам главы государства, он, напротив, предложил временно запретить изменение названий городов и сёл, в том числе присвоение им имён исторических личностей.