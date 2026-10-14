Страну захлестнула волна любви: ❤️, 🔥 и 😂 оказались самыми популярными эмодзи у россиян

Красное сердце (❤️) стало самым популярным эмодзи в русскоязычном сегменте социальных сетей по итогам первой половины 2026 года — его использовали в 241,8 млн сообщений. По данным системы «Медиалогия», с которыми ознакомился РБК, этот символ удерживает безоговорочное лидерство во «ВКонтакте» (29,6 млн), «Одноклассниках» (4,5 млн) и Instagram* (34,6 млн; соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Второе место в общем рейтинге занял эмодзи «огонь» (🔥) с почти 164 млн упоминаний, а замкнул тройку смеющийся смайлик (😂) — 143,6 млн раз, высокую позицию которому обеспечила в основном аудитория Instagram (27,8 млн). На четвертой и пятой строчках расположились большой палец вверх (👍, 85 млн) и сложенные руки (🙏, 83,4 млн).

При этом предпочтения пользователей Telegram заметно выбиваются из общего тренда. Сердечко там заняло лишь четвертое место (51,2 млн), уступив лидерство «огню» (81,7 млн). Вторую строчку в мессенджере занял мешок с деньгами (💰, 74,9 млн), а третью — указывающий вправо палец (👉, 53,3 млн). Также в десятку популярных символов Telegram вошли пачка купюр (💵) и телефон (☎️), которые в остальных соцсетях практически не востребованы.

Тем временем организаторы федеральной инициативы «Слово года — 2026» назвали 40 претендентов на победу. В список вошли междометие «газ», существительные «нейрослоп» и «прайм-эра», а также выражение «сикс-севен». Всего эксперты отобрали четыре десятка слов, которые чаще остальных встречались в повседневной речи, средствах массовой информации и социальных сетях.

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