За десять месяцев 2026 года в московских аптеках продали на 1,6 миллиона презервативов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно выросла средняя стоимость средств контрацепции, свидетельствуют эксклюзивные данные DSM Group, предоставленные Life.ru.

С января по октябрь прошлого года жители столицы приобрели в аптеках 11,46 миллиона презервативов, тогда как за тот же период 2026-го продажи сократились до 9,85 миллиона штук. Таким образом, падение составило 14%. В денежном выражении снижение оказалось менее заметным — 7,5%, поскольку продукция за год подорожала.

Средняя стоимость одного презерватива выросла с 99 до 107 рублей. Упаковка теперь обходится покупателям в среднем в 677 рублей против 633 рублей годом ранее. При этом за десять месяцев 2026 года москвичи потратили на средства барьерной контрацепции более 1,05 миллиарда рублей.

Интересно, что на фоне сокращения продаж презервативов спрос на интимную смазку, напротив, увеличился. За январь — октябрь москвичи приобрели в аптеках более 569 тысяч упаковок гелей-лубрикантов, что на 6,8% больше прошлогоднего показателя. Расходы на эту продукцию выросли на 9% и достигли 413,8 миллиона рублей.

Life.ru совместно с маркетинговым агентством DSM Group выяснил, жители каких районов Москвы больше всего тратят на презервативы и как изменился спрос на средства контрацепции. Особое внимание исследователи уделили Капотне — район прежде лидировал по продажам презервативов на душу населения, а теперь оказался среди аутсайдеров по объёму покупок в денежном выражении. Разбор интимной жизни столицы, читайте в нашем материале.