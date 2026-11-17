Стратегические запасы нефти в США упали до минимума с 1982 года
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Стратегические нефтяные хранилища США опустели до уровня, которого страна не наблюдала более четырёх десятилетий. По итогам недели, завершившейся 13 ноября, объём государственного резерва сократился до 276,4 миллиона баррелей. Об этом свидетельствует статистика американского Министерства энергетики.
Сопоставимые показатели в последний раз фиксировались в августе 1982 года. Тогда, 27 августа, в стратегических запасах Соединённых Штатов находилось 272,603 миллиона баррелей сырья. Таким образом, нынешнее сокращение стало самым значительным за последние 44 года.
Снижение продолжается вторую неделю подряд. Ещё 6 ноября американские нефтяные резервуары содержали 279,5 миллиона баррелей. За следующие семь дней запасы уменьшились примерно на 3,1 миллиона.
Ранее Life.ru сообщал о предыдущем антирекорде нефтяного резерва США, который достиг минимального уровня с октября 1982 года. Тогда в американских хранилищах оставалось 279,5 миллиона баррелей нефти. Сокращение запасов происходит на фоне масштабной программы высвобождения сырья для стабилизации мирового энергетического рынка.