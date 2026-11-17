Стратегические нефтяные хранилища США опустели до уровня, которого страна не наблюдала более четырёх десятилетий. По итогам недели, завершившейся 13 ноября, объём государственного резерва сократился до 276,4 миллиона баррелей. Об этом свидетельствует статистика американского Министерства энергетики.

Сопоставимые показатели в последний раз фиксировались в августе 1982 года. Тогда, 27 августа, в стратегических запасах Соединённых Штатов находилось 272,603 миллиона баррелей сырья. Таким образом, нынешнее сокращение стало самым значительным за последние 44 года.

Снижение продолжается вторую неделю подряд. Ещё 6 ноября американские нефтяные резервуары содержали 279,5 миллиона баррелей. За следующие семь дней запасы уменьшились примерно на 3,1 миллиона.