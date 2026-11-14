Американский президент Дональд Трамп продлил ещё на 90 дней разрешение на перевозку нефти и нефтепродуктов между американскими портами иностранными судами. Белый дом сохранил послабление закона Джонса, рассчитывая не допустить дополнительного роста расходов на топливо в условиях войны с Ираном, сообщает Bloomberg.

За время действия исключения иностранные танкеры выполнили около 338 рейсов, а общий дополнительный объём перевозок достиг 90 млн баррелей нефтепродуктов. Одним из главных получателей стала Калифорния: поставки в штат выросли с 8 млн до 23 млн баррелей относительно аналогичного периода прошлого года.

Закон Джонса, действующий около ста лет, обязывает использовать для перевозок между портами США суда американских владельцев, зарегистрированные под флагом страны и управляемые национальными операторами. Временное исключение позволяет привлекать иностранный флот, однако с августа каждый такой рейс предварительно проверяет Морская администрация США.

Продление вызвало недовольство представителей американского судостроения, которые видят в послаблении угрозу национальной отрасли. Нефтяные и химические компании, напротив, настаивают на сохранении доступа к иностранным судам ради сокращения транспортных расходов. Нынешнее исключение стало самым масштабным послаблением закона Джонса более чем за 70 лет. Новое разрешение начнёт действовать в полночь понедельника по времени Нью-Йорка.