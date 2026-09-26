Стрела прошла через тело: В Таганроге спасают собаку после жестокого ранения

В Таганроге бездомная собака получила тяжёлое ранение после попадания железной стрелы, которая прошла через тело животного. О случившемся 360.ru рассказал очевидец.

По предварительным данным, в бездомных собак могли стрелять из арбалета. Раненое животное обнаружила местная жительница по дороге на работу.

Женщина рассказала, что собаки много лет находились на этой территории и не проявляли агрессии к людям. По её словам, случившееся могло представлять опасность не только для животных.

«Я видела собаку с этой стрелой. Она навстречу мне бежала, бедная. Люди ходят на работу по той дороге. То есть это же мог оказаться и человек на месте собаки», — рассказала очевидец.

Собаку доставили в ветеринарную клинику, где врачи провели обследование и извлекли стрелу. После процедуры животное оставили под наблюдением специалистов.

По словам местной жительницы, это уже не первый подобный случай в городе. Теперь очевидцы намерены обратиться с заявлением в полицию.

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