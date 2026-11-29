В нью-йоркском районе Корона один человек погиб и ещё двое получили ранения в результате стрельбы. Полиция задержала 18-летнего подозреваемого, сообщает газета New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошёл на пересечении бульвара Джанкшен и Рузвельт-авеню. Этот район известен как «квартал красных фонарей» из-за распространения уличной проституции и деятельности нелегальных публичных домов. Жертвой стрельбы стал 21-летний мужчина, который получил ранение в грудь и скончался в больнице Элмхерст.

Ещё двое мужчин в возрасте 24 и 38 лет попали в больницу. У младшего из пострадавших врачи диагностировали огнестрельные ранения левого бедра, туловища и плеча. Второй мужчина получил ранение туловища.