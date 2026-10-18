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Опубликовано 18 октября, 01:47

В метро Нью-Йорка неизвестный застрелил мужчину и скрылся

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Gush

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Gush

В центре Манхэттена неизвестный застрелил мужчину прямо на платформе нью-йоркского метро. Жертве было около 30 лет. После стрельбы нападавший покинул станцию, и теперь полиция Нью-Йорка пытается установить его местонахождение.

Преступление произошло в субботу, 17 октября, примерно в 12:21 по местному времени — в 19:21 по московскому. По информации городского полицейского управления, мужчина погиб на станции «53-я улица — Седьмая авеню», где останавливаются поезда линии E, следующие в северном направлении.

После происшествия сотрудники полиции начали искать подозреваемого. Камеры видеонаблюдения зафиксировали стрелявшего. Полиция опубликовала его фотографии, чтобы получить дополнительные сведения о предполагаемом преступнике.

Других подробностей о личности погибшего и обстоятельствах стрельбы полицейское управление не сообщило. Поиски стрелявшего продолжаются.

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Лия Мурадьян
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