В метро Нью-Йорка неизвестный застрелил мужчину и скрылся

В центре Манхэттена неизвестный застрелил мужчину прямо на платформе нью-йоркского метро. Жертве было около 30 лет. После стрельбы нападавший покинул станцию, и теперь полиция Нью-Йорка пытается установить его местонахождение.

Преступление произошло в субботу, 17 октября, примерно в 12:21 по местному времени — в 19:21 по московскому. По информации городского полицейского управления, мужчина погиб на станции «53-я улица — Седьмая авеню», где останавливаются поезда линии E, следующие в северном направлении.

После происшествия сотрудники полиции начали искать подозреваемого. Камеры видеонаблюдения зафиксировали стрелявшего. Полиция опубликовала его фотографии, чтобы получить дополнительные сведения о предполагаемом преступнике.

Других подробностей о личности погибшего и обстоятельствах стрельбы полицейское управление не сообщило. Поиски стрелявшего продолжаются.

Ранее Life.ru рассказывал, как в США застрелили 29-летнюю участницу реалити-шоу Макайлы Пейдж, известную зрителям под псевдонимом Кэш. Её тело обнаружили в городе Окленд, штат Калифорния. В ходе расследования полицейские задержали женщину, которую подозревают в причастности к убийству.