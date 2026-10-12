В Лос-Анджелесе мужчина застрелил двух детей четырёх и десяти лет

В Лос-Анджелесе четырёхлетний мальчик и 10-летняя девочка погибли после стрельбы, которую, предположительно, устроил 30-летний мужчина. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на местную полицию, уточнив, что подозреваемый также получил огнестрельное ранение.

Трагедия произошла 11 октября около 12:50 по местному времени в районе Пико-Юнион, неподалёку от пересечения бульвара Венис и улицы Саут-Каталина. Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили троих пострадавших. Всех доставили в ближайшие больницы.

Несмотря на усилия врачей, спасти детей не удалось. Мальчик и девочка скончались в медицинском учреждении. Предполагаемый нападавший остался жив и продолжает находиться под наблюдением специалистов, его состояние не уточняется.

Следователи выясняют мотив преступления и обстоятельства произошедшего. Также устанавливается, состояли ли погибшие и подозреваемый в родственных отношениях.

Ранее Life.ru сообщал о гибели двух человек при стрельбе в торговом центре Лос-Анджелеса. Инцидент произошёл 2 октября в районе Нортридж, неподалёку от Калифорнийского университета. Около 23:00 полиция получила вызов из-за нарушения тишины. Когда правоохранители прибыли на место, раздались выстрелы.