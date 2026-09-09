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Опубликовано 8 сентября, 21:11

Стрельбу возле клиники в Киеве 3 сентября устроил военный в самоволке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GalinaBahlyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GalinaBahlyk

Полиция задержала подозреваемого в нападении на 71-летнего директора клиники в Киеве. По версии следствия, мужчина сделал не менее 23 выстрелов, после чего скрылся. О результатах расследования сообщила полиция украинской столицы.

Нападение произошло утром 3 сентября у медицинского учреждения на Житомирской улице. Как установили правоохранители, стрелявший дождался, пока руководитель клиники выйдет из автомобиля, и открыл огонь. После падения мужчины нападавший, по данным полиции, подошёл ближе и продолжил стрелять.

Несмотря на многочисленные ранения, пострадавший выжил. Его доставили в больницу, где он находится в реанимации.

Подозреваемого нашли в Шевченковском районе Киева. Он скрывался в квартире знакомого. Во время обыска полицейские изъяли огнестрельное оружие.

«Им оказался 40-летний уроженец Полтавщины, находящийся в СОЧ (самовольное оставление части. — Прим. Life.ru) военнослужащий. Во время обыска у него изъяли огнестрельное оружие. По предварительной версии следствия, причиной нападения мог стать конфликт, связанный с лечением жены задержанного в этой клинике», — сообщил начальник городской полиции Дмитрий Шумейко.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. В случае обвинительного приговора фигуранту может грозить вплоть до пожизненного заключения.

В Киеве вновь стрельба: Полиция ищет нападавшего
В Киеве вновь стрельба: Полиция ищет нападавшего

Ранее сообщалось, что после стрельбы у клиники в Святошинском районе Киева полиция начала специальную операцию по поиску вооружённого человека. Первоначально правоохранители раскрывали лишь общие сведения о происшествии и сообщали об одном пострадавшем. К розыску подключили дополнительные наряды и бойцов спецподразделения КОРД. На тот момент полиция ещё не называла ни личность стрелявшего, ни возможный мотив нападения.

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Антон Голыбин
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