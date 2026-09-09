Стрелковая ассоциация США попросила суд не запрещать полуавтоматические винтовки

Национальная стрелковая ассоциация США обратилась в Верховный суд с просьбой не запрещать полуавтоматические винтовки. Организация считает, что ограничения на такое оружие противоречат традиции технического развития в стране, следует из документа, который есть в распоряжении РИА «Новости».

«Оспариваемые запреты направлены на то, чтобы огнестрельное оружие застыло в янтаре XIX века», — говорится в обращении ассоциации.

В декабре Верховный суд США должен рассмотреть вопрос о том, соответствует ли запрет на полуавтоматические винтовки второй поправке к американской конституции.

В NRA не согласились с позицией нижестоящих судов, которые сочли такие винтовки кардинальным технологическим изменением. Ассоциация заявила, что совершенствование огнестрельного оружия на протяжении истории было частью американской традиции.

По мнению организации, отцы-основатели США понимали, что технический прогресс в этой сфере будет продолжаться, поэтому попросили высшую судебную инстанцию не поддерживать запрет.

Ранее Пентагон приступил к разработке новой ядерной стратегии, которая может расширить возможности президента США по применению оружия сдерживания. В документе особое внимание уделяется тактическим боеприпасам меньшей дальности и созданию более широкого набора вариантов их использования.