Стрелявшей по дому Рианны фанатке грозит пожизненное заключение

Иванне Ортис, которую подозревают в стрельбе по дому американской певицы Рианны, грозит пожизненное заключение. Такое наказание предусмотрено в случае, если суд признает её виновной. Об этом сообщил офис окружного прокурора округа Лос-Анджелес.

Прокуратура предъявила Ортис обвинения по 14 пунктам. Среди них — покушение на убийство.

«Если Ортис признают виновной, ей может грозить вплоть до пожизненного заключения в тюрьме штата», — говорится в заявлении.

Как писал Life.ru, стрельба произошла 8 марта в Беверли-Хиллз. 36-летняя женщина несколько раз выстрелила из автомобиля в особняк Рианны. Одна из пуль пробила стену дома. В момент стрельбы певица находилась внутри вместе со своим партнёром, рэпером A$AP Rocky, и тремя детьми. Никто из них не пострадал. Полиция задержала подозреваемую и предъявила ей обвинение.