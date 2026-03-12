Фанатка открыла охоту на Рианну — почему поклонники превращаются в кровожадных монстров?

Воскресный день, 8 марта, в Беверли-Хиллз закончился для Рианны настоящим кошмаром. 30-летняя женщина несколько раз выстрелила в особняк певицы из своего автомобиля — одна из пуль пробила стену дома. В момент стрельбы певица находилась внутри вместе со своим партнёром, рэпером A$AP Rocky, и их тремя детьми. Никто не пострадал, а нападавшую задержали.

Но это уже не первый случай преследования звезды — в 2018 году некий Эдуардо Леон проник в её дом и провёл там около 12 часов, пока его не обнаружил помощник певицы. Разбираемся в страшном феномене: как обожание превращается в ненависть, а фанат становится потенциальным убийцей.

От любви до ненависти — один шаг в психике фаната

Почему фанаты нападают на своих кумиров: комментарий клинического психолога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Случаи нападения на звёзд со стороны их же поклонников происходят с пугающей регулярностью, и это не случайность. Певцы, актёры, музыканты с огромными фан-клубами находятся в зоне особого риска. «Такие случаи с преследованием звёзд на самом деле не единичные, они частенько происходят со звёздами, у которых есть фан-клубы. В основном те, кто осуществляет попытку насилия, убийства или пытается покалечить, изуродовать, навредить, — это как раз выходцы из фанатов», — объясняет клинический психолог Марианна Абравитова.

Речь идёт не просто о чрезмерной увлечённости — здесь замешаны серьёзные психические расстройства. Такие люди живут в параллельной реальности, где они выстраивают с кумиром личные отношения, которых не существует в действительности. И когда эта иллюзия рушится, начинается самое страшное.

Психиатрический диагноз вместо тюремного срока

Рианна стала жертвой стрельбы: как обожание превращается в ненависть. Фото © ТАСС / AP/ Evan Agostini

Женщина, стрелявшая в дом Рианны, скорее всего, никогда не увидит камеру пожизненного заключения. Специалисты уверены: в таких случаях речь идёт о серьёзных психических нарушениях, требующих не наказания, а лечения. «У таких психопатических личностей, а здесь скорее всего, присутствует большая психиатрия. Я думаю, что эту девушку не посадят пожизненно, а отправят на принудительное лечение», — отмечает психолог.

Гиперфиксация на знаменитости становится навязчивой идеей, которая полностью захватывает сознание человека. Он теряет связь с реальностью, перестаёт различать границы между фантазией и действительностью. Это уже не просто восхищение талантом артиста — это клиническое расстройство, которое может привести к трагедии.

Как рождается опасная одержимость: путь от преклонения к бреду

Психология фанатов-преследователей: объяснение инцидента с Рианной. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Raths

Как рождается опасная одержимость? Всё начинается безобидно: человек открывает для себя артиста, влюбляется в его творчество, начинает следить за каждым его шагом. Концерты, альбомы, интервью, посты в соцсетях — всё это становится частью повседневной жизни поклонника. Но у некоторых людей этот процесс выходит из-под контроля и превращается в патологию.

Изначально такие люди влюбляются в своего кумира, живут его жизнью, преклоняются, возводят на пьедестал. Потом внутри себя они начинают простраивать с ним личные взаимоотношения, ведут внутренние диалоги, отслеживают все публикации об этом человеке, ходят на концерты, слушают записи, смотрят видео. Марианна Абравитова Клинический психолог

То есть фанат создаёт в своей голове параллельную вселенную, где звезда отвечает на его чувства, общается с ним, видит именно его среди тысяч других поклонников. Эта иллюзия настолько убедительна для больного сознания, что человек искренне верит в существование особой связи между ним и кумиром.

Женщина обстреляла дом Рианны: клинический психолог о природе опасной одержимости. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Рано или поздно наступает переломный момент — фанат сталкивается с жестокой реальностью. Звезда не знает о его существовании, не отвечает на письма, не замечает его на концертах. Тот самый внутренний диалог, который казался таким реальным, оказывается односторонним. И вот тут начинается опасная трансформация чувств. Представьте: человек месяцами, а то и годами выстраивал в голове отношения, вкладывал в них эмоции, энергию, деньги. А потом понимает, что всё это время разговаривал сам с собой. Такое открытие разрушительно действует на неустойчивую психику.

Наступает момент, когда они понимают, что кумир им не отвечает. Они строили с ним внутренний диалог, создали интересное пространство, когда им казалось, что есть отклик от этого кумира. Пусть только внутренний для этих фанатов, но всё же они его отлавливают. Но потом они упираются в стену. Оказывается, этот кумир поёт для всех, он живёт своей жизнью, он им не отвечает. Марианна Абравитова Клинический психолог

От обожания к жажде мести: логика психопатического сознания

После краха иллюзии в сознании больного человека запускается страшный механизм переоценки. Кумир, которого боготворили, мгновенно превращается в злейшего врага и предателя. Любовь трансформируется в ненависть, а желание быть рядом сменяется желанием уничтожить.

Фанаты-убийцы: почему звёзды становятся жертвами своих поклонников. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SergeyKPI

В искажённой логике психопата звезда виновата в том, что не оправдала его ожиданий, не ответила на чувства, которые сама же и не просила. Это классический пример проекции: человек сам создал в голове несуществующие отношения, а когда они не воплотились в жизнь, обвинил в этом объект своей одержимости.

Например, если они были где-то на концерте, звезда на фанатов не посмотрела или скользнула равнодушным взглядом. И они начинают озлобляться, раскручивать уже новую сценарную линию и докручивать до такой степени, что ненавидят этого человека. Он уже подлежит уничтожению как предатель. Их построенный хрустальный замок рушится. Поклонникам кажется, что это совершенно недостойный человек, который над ними и поглумился, и предал. Конечно же, что нужно с кумиром сделать? Истребить. Поэтому таких случаев море. Марианна Абравитова Клинический психолог

История знает немало трагических примеров такой патологической ненависти. Убийство Джона Леннона, нападение на Монику Селеш, попытка убийства Рональда Рейгана ради привлечения внимания актрисы Джоди Фостер — всё это звенья одной цепи. Рианне повезло: стрельба закончилась без жертв, а нападавшую задержали. Но каждый такой случай — это напоминание о том, насколько опасной может быть слава и как тонка грань между восхищением и одержимостью. И это не просто цена славы — это реальная угроза жизни.