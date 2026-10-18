«Стреляют себе в ногу»: Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ

вросоюзу будет крайне сложно восполнить дефицит природного газа после отказа от российских поставок. На мировом рынке сейчас недостаточно свободных объёмов топлива, а ситуация на Ближнем Востоке дополнительно ограничивает возможности импорта. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС «Вести».

По словам Новака, европейские власти рискуют усугубить энергетические проблемы, запрещая поставки российского газа. Среди основных причин нехватки топлива он назвал закрытие Ормузского пролива и последствия атак на газовую инфраструктуру Катара.

«Мы уверены, что дефицит пока покрыть нечем в связи с тем, что и Ормузский пролив закрыт, в Катаре завод был, останавливался в результате атак в марте. Поэтому, на мой взгляд, европейские политики стреляют себе в ногу, если запрещают поставки, в том числе из России», — подчеркнул вице-премьер.

Новак отметил, что на российский сжиженный природный газ сейчас приходится около 17–20% европейского импорта СПГ. При этом, несмотря на предстоящие ограничения, закупки российского топлива в ЕС не сокращаются, а растут.

За первые девять месяцев 2026 года Россия поставила европейским покупателям порядка 12 миллионов тонн СПГ. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вице-премьер предположил, что компании стремятся пополнить запасы до вступления в силу новых запретов.

«Такое впечатление, что наши европейские партнёры хотят быстрее заполнить, больше купить до 1 января», — добавил Новак.

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия поднялась на третье место среди крупнейших поставщиков газа в Евросоюз. Согласно опубликованным 16 октября данным Евростата, стоимость поставок российского трубопроводного газа и СПГ в августе достигла 1,26 миллиарда евро. Впереди оказались только Норвегия и США.