«Стриптиз-столица России»: Ижевск завесили рекламой мужских клубов от аэропорта до МФЦ

Жители Ижевска пожаловались на рекламу стриптиз-клубов в аэропорту и МФЦ. По данным «SHOT ПРОВЕРКА», объявления заведений для взрослых также встречаются в лифтах жилых домов.

Реклама стриптиз-клубов в аэропорту и МФЦ Ижевска возмутила жителей. Фото © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

Чаще всего речь идёт о Provocateur и Extaz. В новом терминале баннеры разместили возле выдачи багажа и мужских туалетов. Горожан возмущает продвижение развлечений 18+ в общественных местах и учреждениях, куда приходят за документами.

Как сообщает издание, за прошлый год Provocateur получил 24,5 млн рублей выручки и более 7 млн чистой прибыли. Аренда одного лайтбокса в воздушной гавани обходится примерно в 70 тысяч ежемесячно, а размещение на экране в МФЦ стоит от 10 тысяч.

На сайте этого клуба опубликовано меню шоу: приватный танец — от 2000 рублей, «лотерея» — 2000, «желание гостя» — 6000. Содержание двух последних позиций не раскрывается. Там же приглашают танцовщиц старше 18 лет без опыта. Соискательницам обещают обучение, помощь хореографа и визажиста, костюмы, а приезжим — жильё.

Extaz предлагает проведение мальчишников и депозит по промокоду. Главная претензия местных — повсеместное присутствие подобных объявлений. О реакции администраций площадок и возможном пересмотре условий размещения в сообщении не говорится.

Ранее стриптиз-клуб у входа в храм вызвал громкий скандал в Ульяновске. Развлекательное заведение открыли в пристройке к историческому зданию бывшей Симбирской духовной семинарии.