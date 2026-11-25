Авиакомпания «Стрижавиа» потребовала взыскать с пилота 5,45 млн рублей за аварию самолёта ТР-301 на Чукотке, произошедшую в ноябре 2023 года. Ответчиком по гражданскому иску стал житель Иванова, командовавший воздушным судном. Дело рассмотрит Октябрьский районный суд города, сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области.

Сумма требований представляет собой разницу между стоимостью самолёта, оценённого в 8 млн рублей, и страховой выплатой по договору КАСКО. Страховщик перечислил компании 2,55 млн рублей. Теперь перевозчик намерен получить оставшиеся 5,45 млн рублей непосредственно с командира воздушного судна.

Авария произошла 10 ноября 2023 года. Самолёт ТР-301 с регистрационным номером RA-84566 выполнял рейс по маршруту Певек — Полярный — Певек. В Иультинском районе Чукотского автономного округа он столкнулся со склоном горы Купол. На борту находились три человека. По окончательному отчёту Межгосударственного авиационного комитета, командир получил серьёзные травмы, один пассажир — незначительные, второй не пострадал. Воздушное судно получило значительные повреждения.

Комиссия МАК установила, что самолёт столкнулся с горой после потери командиром визуального контакта с земной поверхностью в условиях, не позволявших продолжать полёт по правилам визуальных полётов. Среди способствующих факторов специалисты назвали решение лететь при неблагоприятном прогнозе погоды, непринятие мер для обхода опасной зоны и отсутствие своевременного решения о возвращении на аэродром или посадке на запасном.

При этом в самом отчёте МАК отдельно оговорено, что выводы авиационного расследования не устанавливают чью-либо административную, гражданскую или уголовную ответственность.

После происшествия в отношении командира возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. 3 февраля 2026 года Октябрьский районный суд Иванова прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока давности. Это произошло по нереабилитирующему основанию.

Теперь авиакомпания пытается компенсировать оставшуюся часть стоимости воздушного судна в рамках гражданского процесса. Суду предстоит рассмотреть требование о взыскании 5,45 млн рублей.

Ранее Life.ru публиковал видео первых минут после аварии самолёта на Чукотке. Кадры снял один из пассажиров, находившийся на борту в момент происшествия.