Строгий запрет от жены: Чешский тренер стал мемом, ни разу не взглянув на пышногрудую журналистку

Главный тренер чешского футбольного клуба «Усти-над-Лабем» Давид Оулегла прославился в соцсетях после необычного послематчевого интервью, во время которого ни разу не взглянул на пышногрудую журналистку. Причину столь демонстративной сдержанности наставник объяснил запретом собственной жены.

Забавный эпизод произошёл после очередного поражения команды. Беседуя с ведущей Сабиной Яшковой, специалист старательно отводил глаза в сторону и смотрел куда угодно, только не на собеседницу. Такое поведение продолжалось на протяжении всего минутного разговора.

Чешский тренер Оулегла стал мемом из-за запрета жены смотреть на журналисток. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkviagemusti

Позднее Оулегла объяснил, что супруга не разрешает ему разглядывать подобных журналисток. По словам тренера, дома его ждёт жена, поэтому он обязан прислушиваться к её требованиям. Именно этим наставник объяснил своё необычное поведение перед камерой.

Видеозапись быстро распространилась по чешским социальным сетям и превратила футбольного специалиста в героя многочисленных шуток. Пользователи обсуждали его выдержку и гадали, насколько строго супруга контролирует мужа. Некоторые даже предположили, что за камерой могла находиться сама жена.

Особенно зрителям понравились комментарии о невероятной силе воли Оулеглы. Один из пользователей назвал его самым психологически стойким мужчиной, которого когда-либо видел. Другой признался, что пересмотрел интервью трижды, хотя совершенно не понимает чешского языка.

Ранее психолог и сексолог рассказал, что тяга мужчин к пышным женщинам имеет глубинные причины. В «пышках» они могут бессознательно видеть образ матери, ассоциирующийся с заботой, сытостью и защитой. Особенно это свойственно тем, кому в детстве не хватало материнской нежности: по его словам, в подсознании большая грудь — гарантия сытости и выживания.