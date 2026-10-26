Владимир Зеленский пытается создать образ сторонника мирного урегулирования, однако действия ВСУ, по мнению российского МИД, противоречат его заявлениям. Об этом рассказал РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя массированную атаку беспилотников на Воронеж.

Дипломат обратил внимание на разницу между публичными выступлениями украинского лидера и происходящим в зоне конфликта. По его оценке, Киев использует мирную риторику, одновременно продолжая атаки на российские территории.

«То, что Зеленский сейчас демонстрирует якобы псевдомирную риторику в своих многочисленных заявлениях, сильно контрастирует с реальностью на земле, которую он реализует в виде провокационных террористических вылазок», — сказал Мирошник.

Особенно резко представитель МИД высказался о попытках Зеленского представить себя сторонником мирных договорённостей. Дипломат сравнил этот образ с поведением волка, скрывающегося под овечьей шкурой.

«Попытки делать имидж бедной овечки не совпадают с волчьими провокациями, которые совершены на примере Воронежа», — подчеркнул Мирошник.