Строитель объяснил, как убрать конденсат с окна и лужи с подоконника без ремонта

Запотевшие окна не всегда требуют замены: причиной может быть перекрытый доступ тёплого воздуха к стеклу, рассказал эксперт в сфере загородного строительства Руслан Смирнов. По его словам, слишком широкий подоконник, плотные шторы или экран на батарее мешают нормальной циркуляции.

«Похожая проблема появляется, когда радиатор закрывается плотным экраном или шторами. Если его освободить, стекло станет теплее, и конденсата станет меньше», — пояснил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Другой источник проблемы — повышенная влажность после приготовления еды, душа или сушки белья. Специалист рекомендовал короткое интенсивное проветривание и проверку вентиляции. Если приложенный к решётке тонкий лист бумаги не удерживается из-за слабой тяги, следует обратиться в управляющую компанию.

При появлении капель по краям стекла стоит проверить уплотнители и плотность закрывания створки: иногда достаточно регулировки фурнитуры или локального ремонта. А вот влага между стёклами может указывать на разгерметизацию стеклопакета. Проветривание не поможет, потребуется ремонт или замена, заключил эксперт.