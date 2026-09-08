Строители и компьютерные мастера в лидерах: Доходы самозанятых увеличились за последний год

Медианная сумма ежемесячных выплат самозанятым в выборке платформы Qugo выросла за год на 14,2% и достигла 31,98 тысячи рублей. Такие данные получили аналитики сервиса, изучив выплаты почти 81 тысяче исполнителей с августа 2025-го по август 2026 года, результаты исследования есть в распоряжении сайта MK.ru.

Быстрее всего увеличилось вознаграждение самозанятых в сфере ремонта и строительства — на 20,3%. На втором месте оказалась компьютерная помощь с ростом на 18,3%, выплаты дизайнерам прибавили 13,7%, а специалистам по бухгалтерским услугам — 10%.

При этом рост затронул не все направления. В веб-разработке медианные выплаты уменьшились на 10,1%, хотя эта категория осталась одной из наиболее высокооплачиваемых — 71,1 тысячи рублей в месяц. В доставке показатель снизился на 9%.

Темпы роста выплат самозанятым приблизились к динамике зарплат штатных работников. Однако напрямую сравнивать абсолютные суммы некорректно: внештатные исполнители могут работать с неполной загрузкой, брать разовые проекты и одновременно сотрудничать с несколькими заказчиками.

В августе Life.ru рассказывал, что вне штата организаций работают около 30,5 млн россиян, или 41% всех занятых в стране. За год показатель практически не изменился: в абсолютных цифрах таких работников стало примерно на 80 тысяч больше.