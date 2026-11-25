Народный артист России Стас Михайлов отказался от уколов для похудения из-за ухудшения самочувствия и боли в суставах. Певец признался, что попробовал инъекции около пяти лет назад, когда препарат ему дала супруга Инна. Об этом он рассказал KP.ru.

Эксперимент продлился около одного-двух месяцев. Столкнувшись с неприятными ощущениями, артист решил окончательно отказаться от инъекций.

«От этих уколов я был не в своей тарелке, и суставы начали побаливать», — признался Михайлов.

Теперь исполнитель поддерживает форму с помощью регулярных тренировок. При этом певец не скрывает, что далеко не всегда испытывает желание идти в спортзал и зачастую заставляет себя заниматься усилием воли.

Артист также рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», что не стал отказываться от любимых блюд, но сократил количество еды. Как правило, полноценный приём пищи у него один в день. Вечером исполнитель предпочитает выпить кефир с оливковым маслом, корицей и мёдом.