Стройность вышла боком: Стас Михайлов пожаловался на последствия уколов для похудения
Стас Михайлов отказался от уколов для похудения из-за боли в суставах
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/stas_mihailoff
Народный артист России Стас Михайлов отказался от уколов для похудения из-за ухудшения самочувствия и боли в суставах. Певец признался, что попробовал инъекции около пяти лет назад, когда препарат ему дала супруга Инна. Об этом он рассказал KP.ru.
Эксперимент продлился около одного-двух месяцев. Столкнувшись с неприятными ощущениями, артист решил окончательно отказаться от инъекций.
«От этих уколов я был не в своей тарелке, и суставы начали побаливать», — признался Михайлов.
Теперь исполнитель поддерживает форму с помощью регулярных тренировок. При этом певец не скрывает, что далеко не всегда испытывает желание идти в спортзал и зачастую заставляет себя заниматься усилием воли.
Артист также рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», что не стал отказываться от любимых блюд, но сократил количество еды. Как правило, полноценный приём пищи у него один в день. Вечером исполнитель предпочитает выпить кефир с оливковым маслом, корицей и мёдом.
Ранее Стас Михайлов вспомнил самые обидные моменты начала своей карьеры. Тогда ещё малоизвестному исполнителю особенно тяжело давалось равнодушие публики к песням, в которые он вкладывал душу. Впрочем, артист не жалеет о пережитом и считает этот опыт важной частью своего профессионального становления.