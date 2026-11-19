Напомним, в апреле 2025 года на Щёлковском шоссе в Москве было обнаружено тело мужчины со множественными ножевыми ранениями. Впоследствии личность погибшего установили — им оказался 33-летний Дмитрий Лукин, бывший участник телепроекта «Дом-2». В момент происшествия в квартире находился Станислав Берестов — экс-игрок КВН-команды «Махачкалинские бродяги». По версии следствия, между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой Берестов взялся за нож и нанёс Лукину множество ударов. Сценарист самостоятельно вызвал полицию и медиков, но спасти Лукина не удалось. Самого Берестового госпитализировали. В суде сценарист признал, что именно его действия привели к смерти приятеля. При этом защита настаивала на отсутствии умысла на убийство, утверждая, что Берестовой пытался спасти собственную жизнь.