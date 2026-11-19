Сценаристу «Счастливы вместе» отменили приговор за убийство звезды «Дома-2»
Станислав Берестовой/ Дмитрий Лукин. Обложка © Youtube /Свежий взгляд © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dima.parovoz.lukin
Сценарист сериала «Счастливы вместе» Станислав Берестовой добился отмены приговора по делу об убийстве экс-участника «Дома-2» Дмитрия Лукина. О решении Мосгорсуда ТАСС рассказал адвокат осуждённого Евгений Лобанов.
«Мосгорсуд отменил приговор Берестовому и отправил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение», — сообщил защитник.
Напомним, в апреле 2025 года на Щёлковском шоссе в Москве было обнаружено тело мужчины со множественными ножевыми ранениями. Впоследствии личность погибшего установили — им оказался 33-летний Дмитрий Лукин, бывший участник телепроекта «Дом-2». В момент происшествия в квартире находился Станислав Берестов — экс-игрок КВН-команды «Махачкалинские бродяги». По версии следствия, между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой Берестов взялся за нож и нанёс Лукину множество ударов. Сценарист самостоятельно вызвал полицию и медиков, но спасти Лукина не удалось. Самого Берестового госпитализировали. В суде сценарист признал, что именно его действия привели к смерти приятеля. При этом защита настаивала на отсутствии умысла на убийство, утверждая, что Берестовой пытался спасти собственную жизнь.
Ранее Life.ru сообщал о назначении Берестовому шести лет и семи месяцев колонии строгого режима. Во время судебного разбирательства сценарист категорически отвергал обвинения в умышленном убийстве.
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