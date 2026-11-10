Аэрогриль превратился в интернет-мем не из-за своих функций, а потому, что стал символом стандартного потребительского счастья. Теперь обычный кухонный прибор ассоциируется с ипотекой в новостройке, китайским автомобилем в кредит и покупками на маркетплейсах. Почему желание приобрести полезную бытовую технику внезапно стало поводом для насмешек, Life.ru объяснила маркетолог, креативный директор Анастасия Исакова.

Аэрогриль стал заложником собственной популярности. Это полезный прибор, он правда упрощает жизнь на кухне. Но резкое распространение и избыточное восхищение креаторов привели к тому, что обладание им стали считать признаком определённой категории людей. Анастасия Исакова маркетолог и креативный директор

По словам Исаковой, свою роль сыграли UGC-креаторы, которые восхищаются базовыми возможностями устройства так, словно нашли решение всех жизненных проблем. Зрители, по мнению маркетолога, считывают эту фальшь и сначала смеются над однотипной рекламой, а затем и над самим товаром.

Так появилась «аэрогрильная эстетика»: уже не просто бытовая техника, а целый образ жизни. Прибор органично дополнил мем про «ПИКовую даму», собирательную героиню соцсетей, чьё благополучие складывается из понятного набора вещей. Её часто описывают фразой «жизнь, которой я боюсь», превращая в символ консьюмеризма и отсутствия собственного вкуса.

Почему объектом иронии оказался именно аэрогриль, а не, например, автомобиль, маркетолог объясняет доступностью. Машина стоит дорого, тогда как кухонный прибор можно купить за 4–30 тысяч рублей, в том числе в рассрочку. Кроме того, его легко снять на видео, показать в соцсетях и растиражировать.

Причины насмешек над вполне благополучной жизнью эксперт предлагает искать в социальной психологии. Согласно теории социального сравнения Леона Фестингера, люди оценивают собственные достижения на фоне других. Когда соцсети постоянно показывают чужие путешествия и красивые интерьеры, квартира в типовой новостройке уже не кажется таким большим успехом.

Ещё один механизм, на который обращает внимание Исакова, — когнитивный диссонанс. По мнению маркетолога, в некоторых ситуациях человек может испытывать психологический дискомфорт из-за противоречия между своими желаниями и представлениями о доступном ему образе жизни. Одним из способов справиться с таким противоречием может становиться обесценивание желаемого.

«Как лиса из басни Эзопа, которая не допрыгнула до винограда и решила, что он кислый, а значит, не стоит ради него стараться», — пояснила маркетолог.

Другую причину Исакова видит в стремлении выделяться на фоне «нормисов», людей с обычной и предсказуемой жизнью. Здесь, по её мнению, проявляется элемент социального снобизма: можно не иметь собственной квартиры, но чувствовать превосходство над её владельцем лишь потому, что тот слушает массовую музыку и готовит в аэрогриле.

Для некоторых пользователей подобные шутки становятся протестом против представления о том, что маленькая квартира в «человейнике» и китайская машина в кредит теперь считаются признаками хорошей жизни. При этом за насмешками может скрываться противоречивое отношение к стабильности, которую люди одновременно ценят и боятся превратить в скучную повседневность.

«Мы хотим стабильности и одновременно хотим быть интересными и не жить по заранее известному сценарию. Возможно, над аэрогрилем смеются не потому, что не хотят благополучия, а потому, что боятся обнаружить, что всё, к чему они стремились, — это квартира, машина и быстрый ужин», — заключила эксперт.