Повреждённый российский сухогруз Sparta II покинул территориальные воды Финляндии после атаки беспилотников. Об этом сообщил президент республики Александр Стубб.

«Российское судно Sparta II теперь покинуло территориальные воды Финляндии», — написал политик в соцсети X.

Стубб подчеркнул, что в нынешнем состоянии корабль представлял серьёзную опасность для Финского залива. Президент также поблагодарил финские службы за действия во время инцидента.

Сухогруз получил повреждения 21 ноября после атаки беспилотников в международных водах Финского залива. На борту вспыхнул пожар, судно потеряло способность самостоятельно маневрировать и оказалось в территориальных водах Финляндии.

Всех 16 членов экипажа эвакуировали на другое российское судно. В тушении пожара участвовали спасательные службы России, Финляндии и Эстонии. Позднее российское спасательное судно начало буксировку повреждённого сухогруза.

Ранее Life.ru сообщал, что президент Финляндии Александр Стубб назвал атаку на российский сухогруз Sparta II серьёзным инцидентом. Финский лидер рассказал, что обсуждал ситуацию с военным руководством и пограничной службой страны. Кроме того, он уведомил об инциденте ключевых зарубежных партнёров и союзников.